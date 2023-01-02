هل سيواجه ميسي استقبالًا غاضبًا في حديقة الأمراء؟ جالتييه يعلق على عودة بطل العالم

علق كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان على الاستقبال الذي سيحظى به ليونيل ميسي من الجماهير عند عودته إلى النادي.

لا يتوقع كريستوف جالتييه المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن يواجه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق أي نوع من المشاكل عند عودته من العطلة التي يحظى بها حاليًا.

ميسي قاد منتخب الأرجنتين إلى تحقيق لقب كأس العالم 2022 على حساب منتخب فرنسا، بعد الفوز بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لنهائي مونديال قطر بنتيجة 3-3.

ومنذ ذلك الوقت، خرجت تكهنات بأن ميسي سيواجه الكثير من الصعوبات عند عودته إلى ملعب "حديقة الأمراء" وأن الجماهير الفرنسية ستجعل أوقات الأرجنتيني صعبة، خاصة بعد سخرية نجوم "الألبيسيليستي" من كيليان مبابي أثناء احتفالات التتويج باللقب.

وقال جالتييه في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد خسارة باريس سان جيرمان أمام لانس في الجولة 17 من الدوري الفرنسي، عندما سُئل عن رد الفعل المتوقع من جمهور فرنسا: "من الواضح أنه سيتم استقباله بشكل جيد في ملعبنا".

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وأضاف: "فيما يتعلق بالاستقبال في الملعب، ليس لدي أدنى شك في أنه سيتم استقباله بشكل جيد في حديقة الأمراء، لقد فاز بأجمل الألقاب بكونه جيدًا جدًا في كأس العالم".

وتابع: "قبل كل شيء، الآن بعد أن حقق هذا الهدف الرائع في مسيرته، يجب أن نتذكر ما فعله منذ بداية الموسم مع الفريق".

واختتم جالتييه تصريحاته بالكشف عن موعد عودة ميسي قائلًا: "سنكون سعداء جدًا للترحيب به، سيعود ليونيل بالتأكيد وينضم إلينا في الثالث من يناير".