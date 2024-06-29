هل سينتقل إلى نادي عاصمي؟ الكشف عن موقف أحمد حجازي

هل ينتقل النجم المصري إلى أحد أندية الرياض؟

أصبح النجم المصري أحمد حجازي مدافع الاتحاد، في طريقه للرحيل عن صفوف العميد خلال الفترة الحالية، في ظل رغبة مسؤولي النمور في إجراء عمليات إحلال وتجديد.

وانتشرت بعض الأخبار حول وجود رغبة داخل نادي الشباب للتعاقد مع أحمد حجازي، لتدعيم خط الدفاع، خاصة بعد رحيل النجم المغربي رومان سايس.

وكشفت صحيفة "عكاظ" عن عدم وجود نية من إدارة الشباب للتعاقد مع أحمد حجازي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما ارتبط اسمه بأكثر من فريق.

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وقال مصدر داخل الشباب للصحيفة: "لا يوجد أي مفاوضات أو محادثات مع المدافع المصري أحمد حجازي بشأن التعاقد معه".

وقاد الاتحاد للتتويج ببطولة دوري روشن وكأس السوبر الموسم قبل الماضي 2022-2023، قبل أن ينهار الفريق الموسم الماضي.