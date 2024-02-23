هل سيعود مجددًا؟ مساعد وليد الركراكي يتغزل في عبد الرزاق حمد الله

هل يعود حمد الله إلى منتخب المغرب مرة أخرى؟

تغزل رشيد بنمحمود المدرب المساعد لوليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، بالمهاجم عبد الرزاق حمد الله لاعب نادي الاتحاد، بعد تألقه في مباراة فريقه ضد نافباخور الأوزبكي.

وكان حمد الله قد سجل هدف التعادل لنادي الاتحاد في مرمى نافباخور، في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة.

ونشر حمد الله عبر حسابه على منصة "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، صورًا له من مباراة الاتحاد ضد نافباخور الأوزبكي، معلقًا عليها: "الحمد لله على التأهل وشكرًا جمهورنا الرائع، إلى الأمام بتوفيق من الله".

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وعلق رشيد بنمحمود على تغريدة حمد الله، حيث قال له: "ابني"، ليُبدي إعجابه بالمستوى الذي ظهر عليه مهاجم الاتحاد في مباراة نافباخور.

وربطت بعض الجماهير بين إشادة مساعد وليد الركراكي بالنجم حمد الله، بأنه قد يعود إلى المنتخب المغربي مرة أخرى، بعد أن تم استبعاده مؤخرًا.