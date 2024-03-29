هل سيرحل عن النصر؟ تصرف مفاجئ من لويس كاسترو يكشف كل شيء

تعرف على ما فعله كاسترو مع لاعبيه

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تزايدت المطالبات برحيل المدرب البرتغالي لويس كاسترو عن تدريب نادي النصر خلال الفترة الماضية، بسبب تراجع المستوى والنتائج، آخرها توديع دوري أبطال آسيا من ربع النهائي.

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النصر يحتل وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، متأخرًا بـ12 نقطة لصالح الهلال، كما ودع الفريق البطولة القارية على يد العين الإماراتي.

وكشف الإعلامي علي العنزي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن تصرف مفاجئ من جانب كاسترو مع لاعبي النصر، يؤكد على أنه لن يرحل.

وجاء نص تغريدة العنزي كالآتي: "اجتمع المدرب لويس كاسترو بلاعبي النصر، بتواجد الأستاذ أحمد الغامدي، ووضح بأهمية الفترة المقبلة للاعبين، وتجاوز كافة الأمور لتحقيق النجاحات سويًا".

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وبهذا التصرف، يُفند كاسترو جميع الأخبار التي انتشرت حول اقتراب رحيله عن تدريب نادي النصر، بعد تراجع النتائج ومستوى العالمي مؤخرًا.

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