هل سيرحل؟ الغموض يحوم حول مصير مادو مع النصر

هل ينجح النصر في الإبقاء على مادو؟

يبدو أن المدافع عبد الله مادو في طريقه للرحيل عن صفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد أن انتهى عقده بنهاية الموسم الماضي.

ويعد مادو من أفضل المدافعين في الكرة السعودية خلال السنوات الماضية، ولكنه عانى الموسم الماضي بسبب الإصابة التي تعرض لها، وجعلته يغيب عن الملاعب كدة طويلة.

الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، أكد على أن مادو لم يتفق حتى الآن مع نادي النصر على تجديد التعاقد، ليقترب من الرحيل نهائيًا عن العالمي.

أحد متابعي الرشيد استفسر عن مصير عبد الفتاح آدم مهاجم الفريق، وعبد الله مادو المدافع، بعد أن دخل الفريق في المعسكر الخارجي بإسبانيا.

ورد الرشيد قائلًا: "آدم خارج حسابات الموسم الجديد بنسبة كبيرة، مادو إلى الأن ما فيه اتفاق على تجديد عقده".

ادم خارج حسابات الموسم الجديد بنسبة كبيرة.. مادو الى الان مافيه اتفاق على تجديد عقده — خالد الرشيد (@k7aled_otb) July 22, 2022

وفي نفس الوقت، تترقب العديد من الأندية مصير مادو مع النصر، من أجل إجراء مفاوضاته معه لضمه مجانًا، أبرز تلك الأندية الشباب الذي يريد تعويض رحيل المدافع أحمد شراحيلي إلى الاتحاد.

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ويقيم النصر حاليًا معسكرًا خارجيًا في مدينة ماريبا الإسبانية، استعدادًا للموسم الجديد 2022-2023.