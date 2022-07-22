النصر يحدد موقفه من العرض المكسيكي لضم موري

هل يرحل فونيس موري عن النصر؟

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي النصر، تلقى عرضًا خلال الساعات الماضية، من نادي كروز أزول المكسيكي، من أجل الحصول على خدمات المدافع الأرجنتيني فونيس موري.

وكانت التقارير قد أكدت على أن نادي النصر يرغب في التخلص من فونيس موري، الذي لم يتمكن من تقديم أوراق اعتماده، بظهوره بشكل غير جيد خلال الموسم الماضي.

وأشارت صحيفة "الرياض" السعودية إلى أن عرض كروز أزول يرغب في شراء المدة المتبقية من عقد فونيس موري مع نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحية أن النصر سيقوم بدراسة العرض المقدم من الفريق المكسيكي مع فونيس موري ووكيله، قبل أن يتم اتخاذ القرار النهائي فيه.

النصر تعاقد مع موري خلال صيف 2021 قادمًا من فياريال الإسباني، بقعد يمتد حتى يونيو القادم، ولكنه قدم مستوى متواضع مع الفريق.

ويتواجد فونيس موري حاليًا في معسكر النصر المقام حاليًا في مدينة ماريبا الإسبانية، وذلك استعدادًا للموسم الجديد الذي سينطلق خلال أغسطس المقبل.

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جارسيا أكد لإدارة النصر أنه لا يرغب في استمرار فونيس موري، وهو الأمر الذي يقرب رحيله عن صفوف العالمي.