هل سيرحل؟ الأهلي يحسم موقف إزجان أليوسكي

تعرف على موقف الأهلي من النجم المقدوني

حسمت إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ، موقفها من استمرار اللاعب المقدوني الشمالي إزجان أليوسكي، والذي انتهت فترة إعارته لنادي فنربخشه التركي.

وكان الأهلي قد أعار أليوسكي إلى فنربخشه، بعد هبوطه إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى الموسم الماضي، ليتألق اللاعب المقدوني مع الفريق التركي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن إدارة الأهلي قررت تعليق مصير أليوسكي، حتى يتم التعاقد مع مدرب جديد سيتم الأخذ برأيه، خلال الأيام المقبلة.

ويتبقى في عقد إزجان أليوسكي مع النادي الأهلي موسم واحد، حيث تميل الكفة نحو عدم عودته وتغييره بلاعب آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي ستنطلق أول يوليو المقبل، خاصة مع رفع التسجيل بشكل مؤقت على النادي من جانب الاتحاد الدولي "فيفا".

ويمتلك أليوسكي العديد من العروض الخارجية والمحلية للتعاقد معه، وسيتم تقديمها إلى الأهلي حال تأكد رحيله بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث ينتظر اللاعب تحديد موقفه من أجل معرفة هل سينضم إلى معسكر الفريق الخارجي أم لا.