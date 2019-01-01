هل سيتم زيادة عدد أندية الدوري السعودي؟ آل معمر يُجيب

الأمر مطروح للنقاش

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى مسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي وجود أي قرار بزيادة عدد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم القادم، موضحًا أن الهيئة العامة للرياضة لا تمتلك حق اتخاذ مثل هذا القرار.

وعقد مجلس إدارة الرابطة اجتماعه الدوري اليوم الأحد، وأوضح آل معمر خلال الاجتماع أنه جرى طرح لفكرة تقسيم أندية البطولة إلى مجموعتين لكن دون الإقرار بزيادة عددها.

وأضاف "تمت الاستعانة بمختصين لإدراج بعض التعديلات على الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم. أسعد بالأصوات العالية في الاجتماعات وليس الحديث الخافت، لأن ذلك يوصل لنا الأمور بوضوح".

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وعن عدد الأجانب في الدوري السعودي، قال آل معمر حسبما نقل عنه موقع كوورة "هناك لجنة فنية مختصة بشأن اللاعبين الأجانب، سيتقرر خفض العدد أو خلافه نهاية الموسم".

وأتم الرئيس تصريحاته بالتأكيد على أنه سيتم دراسة مشاركة فريق المحرق البحريني في الدوري السعودي الموسم القادم، موضحًا أن اتخاذ مثل هذا القرار يتطلب إجراء تغييرات في النظام الأساسي.