خلاف بين الجماهير السعودية حول تأجيل الجولة الـ27 من دوري المحترفين

التأجيل لصالح من؟ لا أحد يعلم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشارت مصادر صحفية في السعودية لإحتمال تأجيل الجولتين الـ27 والـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لإتاحة الفرصة للعب مباريات نصف نهائي كأس الملك يومي 11 و12 إبريل القادم.

وأثار القرار المحتمل جدلًا بين الجمهور السعودي على تويتر، إذ يرى جمهور الهلال أن القرار سيخدم مصالح النصر الذي يفتقد تك الفترة لنجمه المصاب نور الدين أمرابط، ولذا سيكون الأفضل له ألا يلعب دون لاعبه المغربي.

أما جمهور النصر متصدر جدول ترتيب الدوري، يرى أن التوقف في صالح الهلال كونه يُعاني حاليًا من فترة صعبة من حيث الروح المعنوية وضغط المباريات ما بين المسابقات المحلية والآسيوية ومباراة البطولة العربية أمام الأهلي، ولذا التأجيل ومنحه تلك الفترة من الراحة مفيد له.

وقد دشن الجمهور السعودي هاشتاج "لا لتأجيل الجولة 27" على تويتر، وتعددت التغريدات الخاصة به وجُلها رافض لقرار التأجيل لعدم وجود الأسباب المنطقية لمثل هذا القرار.

إليكم بعض تلك التغريدات ...

#لا_لتاجيل_الجوله_27

لك ان تتخيل ؟

-لم يتم ايقاف الدوري والمنتخب يلعب في

اسيا و #الهلال يغيب منه 11 لاعب اساسي؟

والأن يتم ايقاف الدوري جولتين بسبب اصابة

مرابط اسبوعين !! وغيابه عن فريقه ؟ فساااااد

•ايضاً مع تأجيل الجولتين يتم الضرر بالهلال

.بشكل سافر يدعوا الى تدخل نزاهة pic.twitter.com/nVfH1GNcST — ابو تركي (@turkiiiis) April 7, 2019

خاص :

الاتحاد السعودي ينتظر قرار الجهاز الطبي في نادي النصر بخصوص اصابة مرابط وذلك من اجل حسم قرار الجولة القادمة بالتأجيل من عدمه 😂😂😂#لا_لتاجيل_الجوله_27 — القلب اتحادي💛🖤 (@itthadmyhard) April 7, 2019

لديه مباراة خارج ارضه في آسيا

لديه مباراة مصيريه بالدوري مع الاهلي بجدة

لديه مباراة مصيريه بالعربية مع الاهلي بجدة

لديه مباراة مع التعاون الذي يبحث عن

مقعد آسيوي

من غير الإصابات الفرج العابد عطيف وعدم جاهزية ادواردو وحقوق قوميز المالية وتخبطات زوران

#لا_لتاجيل_الجوله_27 للعدالة — حبر أصفر (@ANassr11) April 7, 2019