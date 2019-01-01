خلاف بين الجماهير السعودية حول تأجيل الجولة الـ27 من دوري المحترفين
كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر
أشارت مصادر صحفية في السعودية لإحتمال تأجيل الجولتين الـ27 والـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لإتاحة الفرصة للعب مباريات نصف نهائي كأس الملك يومي 11 و12 إبريل القادم.
وأثار القرار المحتمل جدلًا بين الجمهور السعودي على تويتر، إذ يرى جمهور الهلال أن القرار سيخدم مصالح النصر الذي يفتقد تك الفترة لنجمه المصاب نور الدين أمرابط، ولذا سيكون الأفضل له ألا يلعب دون لاعبه المغربي.
أما جمهور النصر متصدر جدول ترتيب الدوري، يرى أن التوقف في صالح الهلال كونه يُعاني حاليًا من فترة صعبة من حيث الروح المعنوية وضغط المباريات ما بين المسابقات المحلية والآسيوية ومباراة البطولة العربية أمام الأهلي، ولذا التأجيل ومنحه تلك الفترة من الراحة مفيد له.
وقد دشن الجمهور السعودي هاشتاج "لا لتأجيل الجولة 27" على تويتر، وتعددت التغريدات الخاصة به وجُلها رافض لقرار التأجيل لعدم وجود الأسباب المنطقية لمثل هذا القرار.
إليكم بعض تلك التغريدات ...
#لا_لتاجيل_الجوله_27— زعيم هلالي (@aRLU9mf7wGVqpkf) April 7, 2019
سبحانه يمهل ولا يهمل ... pic.twitter.com/StYoWPj7Ye
#لا_لتاجيل_الجوله_27— ابو تركي (@turkiiiis) April 7, 2019
لك ان تتخيل ؟
-لم يتم ايقاف الدوري والمنتخب يلعب في
اسيا و #الهلال يغيب منه 11 لاعب اساسي؟
والأن يتم ايقاف الدوري جولتين بسبب اصابة
مرابط اسبوعين !! وغيابه عن فريقه ؟ فساااااد
•ايضاً مع تأجيل الجولتين يتم الضرر بالهلال
.بشكل سافر يدعوا الى تدخل نزاهة pic.twitter.com/nVfH1GNcST
خاص :— القلب اتحادي💛🖤 (@itthadmyhard) April 7, 2019
الاتحاد السعودي ينتظر قرار الجهاز الطبي في نادي النصر بخصوص اصابة مرابط وذلك من اجل حسم قرار الجولة القادمة بالتأجيل من عدمه 😂😂😂#لا_لتاجيل_الجوله_27
لديه مباراة خارج ارضه في آسيا— حبر أصفر (@ANassr11) April 7, 2019
لديه مباراة مصيريه بالدوري مع الاهلي بجدة
لديه مباراة مصيريه بالعربية مع الاهلي بجدة
لديه مباراة مع التعاون الذي يبحث عن
مقعد آسيوي
من غير الإصابات الفرج العابد عطيف وعدم جاهزية ادواردو وحقوق قوميز المالية وتخبطات زوران
#لا_لتاجيل_الجوله_27 للعدالة
يغيب لاعب التعاون تاوامبا هداف الفريق عن لقاء القادسية القادم بسبب تراكم البطاقات الصفراء ..— 👑الطير الحر 🇸🇦 (@mhs245022) April 7, 2019
التأجيل يعني لن يشارك أمام الزعيق للمرة الثانية !!!
#لا_لتاجيل_الجوله_27