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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

خلاف بين الجماهير السعودية حول تأجيل الجولة الـ27 من دوري المحترفين

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التأجيل لصالح من؟ لا أحد يعلم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشارت مصادر صحفية في السعودية لإحتمال تأجيل الجولتين الـ27 والـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لإتاحة الفرصة للعب مباريات نصف نهائي كأس الملك يومي 11 و12 إبريل القادم.

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وأثار القرار المحتمل جدلًا بين الجمهور السعودي على تويتر، إذ يرى جمهور الهلال أن القرار سيخدم مصالح النصر الذي يفتقد تك الفترة لنجمه المصاب نور الدين أمرابط، ولذا سيكون الأفضل له ألا يلعب دون لاعبه المغربي.

أما جمهور النصر متصدر جدول ترتيب الدوري، يرى أن التوقف في صالح الهلال كونه يُعاني حاليًا من فترة صعبة من حيث الروح المعنوية وضغط المباريات ما بين المسابقات المحلية والآسيوية ومباراة البطولة العربية أمام الأهلي، ولذا التأجيل ومنحه تلك الفترة من الراحة مفيد له.

وقد دشن الجمهور السعودي هاشتاج "لا لتأجيل الجولة 27" على تويتر، وتعددت التغريدات الخاصة به وجُلها رافض لقرار التأجيل لعدم وجود الأسباب المنطقية لمثل هذا القرار.

إليكم بعض تلك التغريدات ...

 

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