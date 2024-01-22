"هل سرق ريال مدريد المباراة؟".. أنشيلوتي: أفسدت التشكيلة والفار أنقذنا!

تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن فوز فريقه الصعب أمام ألميريا (3-2)، ضمن الجولة 21 من الدوري الإسباني.

واستعاد الميرنجي صدارة ترتيب الليجا متقدمًا بفارق نقطتين عن جيرونا الوصيف و7 نقاط عن برشلونة، بعد مباراة شهدت العديد من الحالات التحكيمية الجدلية.

وكان الريال متأخرًا بهدفين قبل أن يفوز في الدقيقة 90+9 عن طريق داني كارفاخال، بينما شكك عدد من خبراء التحكيم في صحة ركلة الجزاء التي جاء منها هدف تقليص الفارق لبيلينجهام، وكذلك رأى البعض وجود خطأ على فينيسيوس في هدف التعادل (2-2).

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وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "لقد أفسدت التشكيلة، بالفعل في الدقيقة 30 كنت أفكر في التبديلات".

وأضاف: "أتفهم غضب ألميريا من الـ VAR (ألغى هدفًا لألميريا وتسبب في هدف وركلة جزاء لريال مدريد) لكنني أعتقد أنه تم اتخاذ قرارات جيدة بشأن الحالات، الحكم هو من يتخذ القرارات وليس الـVAR، إنهم يحذرون الحكم وهو من يقرر، وأعتقد أنه فعل ذلك بشكل صحيح".

وختم: "سرقة المباراة؟ لكل شخص رأيه الخاص. أنا أتفهم الشكوى، لكن القرارات الثلاثة صحيحة، أنا مستعد لأي شيء يمكن مناقشته، لا توجد مشكلة".