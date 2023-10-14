هل رفع باريس الراية البيضاء .. مفاجأة صادمة في اسم بديل مبابي!

النادي الفرنسي يخطط لكل الاحتمالات!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جيرمان لا يزال غير واثق في موقف كيليان مبابي من الاستمرار في صفوفه لما بعد انتهاء عقده الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن النادي العاصمي قد بدأ بالفعل في وضع خطط بديلة للنجم الفرنسي حال قرر الرحيل بنهاية العقد.

وأوضحت الصحيفة أن خطة باريس الأساسية هي منح اللاعب الشاب تشافي سيمونز دورًا أكبر في صفوفه حال رحل مبابي، وهو أمر يتوافق أيضًا مع السياسة المالية الجديدة للنادي.

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ويلعب سيمونز في الوقت الحالي بفترة إعارة لصالح لايبزيج الألماني، ويقدم مستويات مميزة للغاية، لكنه حتى الآن لم يحصل على فرصة حقيقية رفقة باريس.

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جدير بالذكر أن عقد مبابي في صفوف باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وربطته تقارير عديدة بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد.