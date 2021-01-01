هل خسر ريال مدريد 147 مليون يورو بسبب زيدان؟

شكوك كثيرة..

يواجه ريال مدريد خطر خسارة اقتصادية فادحة في حال استمرار وضعية بعض اللاعبين على ما هي عليه، وفي مقدمتهم لوكا يوفيتش.

وكان ريال مدريد قد ضم يوفيتش مقابل 60 مليون يورو قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، كما ضم إيدير ميليتاو نظير 50 مليون يورو من بورتو.

النظرة للثنائي كانت على أن الأول سيكون خليفة كريم بنزيما والثاني سيرخيو راموس، بيد أن الثنائي فشلا فشلًا ذريعًا حتى الآن.

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هذا إلى جانب التعاقد مع ألفارو أودريوزولا نظير 35 مليون يورو، وأخيرًا كسر إعارة مارتن أوديجارد هذا الصيف نظير 2.5 مليون يورو.

صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها أشارت إلى أن استمرار استبعاد الرباعي وعدم الاعتماد على أي منهم يعني خسارة الاستثمار فيهم، والذي بلغ 147.8 مليون يورو.

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لذلك، فسيكون على زين الدين زيدان إيجاد الحل لتجنب هذه الخسارة، وإن بدا أوديجارد كاللاعب الوحيد الذي يُمكن أن يتدارك النادي الملكي الخسارة الاقتصادية فيه.

على كل حال، يظل خيار إعارة أولئك اللاعبين واردًا، فأغلب الظن أن يوفيتش سيخرج للإعارة وكذلك أودريوزولا، فيما يظل موقف ميليتاو معقدًا للغاية.

الجدير بالذكر أن ميليتاو فشل في إقناع زيدان إلى درجة أنه صار الخيار الرابع في مركز قلب الدفاع بعد راموس ورافاييل فاران وناتشو.