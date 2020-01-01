هل حوّلت مكالمة بيريز مصير الدوري الإسباني؟

هل يخدم الـ VAR مصالح ريال مدريد بسبب مكالمة فلورنتينو بيريز لرئيس الاتحاد الإسباني؟

تحدث المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان بعد مباراة الأمس أمام ريال سوسيداد مؤكدًا رضاه الكامل عن الأداء التحكيمي خلال المواجهة واستحقاق فريقه للفوز.

في المقابل، كانت هناك حالة من الجدل والاتهامات بالمحاباة التحكيمية لريال مدريد، وذلك بعد احتساب ركلة جزاء مشكوك في صحتها لصالح الفريق الملكي، فضلًا عن إلغاء هدف مثير للجدل لسوسيداد.

وفي هذا السياق، عادت الكلمات التي نطق بها خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني حول تقنية الفيديو في البطولة إلى الواجهة من جديد.

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أي كلمات؟ تلك التي قالها تيباس في يناير الماضي والتي لم يلتفت إليها الكثيرون، حيث كانت تتضمن اتهامات إلى رئيس الاتحاد الإسباني روبياليس وتم التعامل معها كفصل جديد في الحرب بينهما.

تيباس في ذلك الحين قال إن وضع تقنية الفيديو في الدوري الإسباني قد أخذ اتجاهًا مغايرًا بعد مكالمة روبياليس مع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد.

وأكد تيباس في ذلك الحين أن قرارات تقنية الفيديو أصبحت مثيرة للجدل وتبدو في اتجاه واحد بعد مكالمة حدثت بين روبياليس وفلورنتينو بيريز.

وأشار تيباس إلى أن الأمور تحتاج إلى توضيح في الوقت الذي لا توجد فيه أي مشكلة فنية أو تقنية بخصوص الفيديو، ولكن يبدو أن الأمر موجهًا وبه ملابسات تحتاج للكشف عنها.

وعادت هذه الكلمات إلى الواجهة بعد العودة من التوقف الذي دام لـ 3 أشهر بسبب فيروس كورونا، حيث أن قرارات تقنية الفيديو كلها جاءت في صالح ريال مدريد حسب ما يقال

تيباس: التراخي يُهدد عودة الدوري الإسباني

ولذلك، عادت الاتهامات التي تلاحق فلورنتينو بيريز بأنه يمتلك اليد العليا في تسيير كرة القدم المحلية في إسبانيا، لتعود هذه القضايا إلى التداول من جديد.