هل حصد الاتحاد 3 نقاط غير شرعية أمام الشباب؟ .. 4 حقائق وشك وحيد

هل تعرض الشباب لمجزرة تحكيمية أم حصد الاتحاد ثلاث نقاط مستحقة؟

shahid

غضب كبير يجتاح الوسط الشبابي عقب الهزيمة أمام الاتحاد في قمة الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

المباراة أقيمت أمس الخميس، وشهدت فوز العميد بثنائية مقابل هدف وحيد، في لقاء شهد أربع ضربات جزائية، مقسمة بالتساوي بين الفريقين، لكن الليث الأبيض أهدر واحدة من ركلتيه.

الجدل صاحب جميع قرارات الحكم الصربي سردجان يوفانوفيتش، ففند ثنائي التحليل التحكيمي فهد المرداسي وعبد الله القحطاني قراراته..

الثنائي اتفق على صحة ضربتي جزاء الشباب، بجانب استحقاق زكريا هوساوي؛ لاعب العميد، للطرد بعد بصقه على لاعب الخصم، بجانب اتفاقهما على عدم أحقية الاتحاد لركلته الجزائية الثانية.

الجزائية الثانية للعميد احتسبت إثر عرقلة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله داخل منطقة الجزاء، لكن المرداسي والقحطاني أوضحا أن هناك خطأين وقعا خارج المنطقة قبل الخطأ الفعلي داخلها، سواء لصالح حمد الله أو في وسط الملعب قبلها لصالح لاعب الشباب، كان أولى على الحكم الرجوع لهما.

أما الاختلاف الوحيد بين الثنائي ففي ضربة الجزاء الأولى لصالح الاتحاد، والتي احتسبت إثر عرقلة البرازيلي رومارينيو دا سيلفا، إذ يرى المرداسي أنها غير صحيحة، فيما أكد القحطاني صحتها.

جدير بالذكر أن الفوز رفع رصيد العميد للنقطة 56 في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الليوث عند 50 نقطة في المركز الثالث.

Shahid