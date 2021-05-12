هل حسمها الهلال؟.. خطوة جديدة تقرب تاليسكا من الزعيم

الهلال يقترب من الصفقة الثانية

كشفت تقارير صحفية تركية، عن تفاصيل وتطورات صفقة انتقال أندرسون تاليسكا إلى الهلال السعودي المتوقع الإعلان عنها خلال أيام قليلة قادمة.

تاليسكا سيكون التدعيم الثاني للهلال في الصيف المقبل، بعد حسم إدارة بن نافل لصفقة المالي موسى ماريجا مهاجم بورتو البرتغالي منذ أيام قليلة.

- إلى أين وصلت المفاوضات مع تاليسكا؟

كشفت صحيفة "megfootball" التركية، أن المفاوضات وصلت لمراحل متقدمة للغاية خلال الفترة الأخيرة حيث حدثت جلسة بين مسؤولو الهلال مع اللاعب ووكيله كما كشف "جول" من قبل.

وخلال المفاوضات أعلن الهلال عن رغبتهم في التعاقد مع اللاعب وتواجده في صفوف الزعيم بالموسم الجديد، من أجل الحفاظ على التواجد أعلى منصات التتويج.

- هل وقع تاليسكا للهلال؟

كشفت الصحيفة التركية خلال تقريرها أن اللاعب وقع بالفعل على اتفاق مبدئي رفقة الهلال خلال جلسة جمعت الطرفين مع بعضهما بعد الاتفاق.

وبذلك أصبح الهلال على مقربة بشكل كبير على إتمام التعاقد مع اللاعب البرازيلي خلال الأيام المقبلة وستكون الضربة الجديدة في ميركاتو الصيف.

- التفاصيل المالية لصفقة تاليسكا

كشفت الصحيفة التركية عن التفاصيل المالية التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين في صفقة انتقال تاليسكا للهلال والاتفاق أيضًا على بنود العقد ومدة التعاقد.

الصفقة ستتكلف سنويًا 7 ملايين ونصف يورو سنويًا بالإضافة إلى المقابل المادي للصفقة التي ستكلف الهلال للنادي الصيني، وسيمتد العقد إلى عامين مع إمكانية التمديد لعام جديد.

- ظهور كاريلو يزيد من تكهنات نجاح الصفقة

ظهر البرازيلي أندرسون تاليسكا عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، متابعًا للبيروفي أندريه كاريلو لاعب الهلال الحالي ليزيد الأدلة على اقتراب انضمامه للزعيم.

وبذلك قد يكون هناك أيام قليلة تفصلنا عن صفقة الهلال الثانية عقب التعاقد مع موسى ماريجا المهاجم المالي الذي يقدم مستويات رائعة رفقة بورتو البرتغالي.

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