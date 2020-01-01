هل تنظم مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا؟ رئيس أتلتيكو يجيب

ما هو المكان الأقرب لإقامة بطولة دوري أبطال أوروبا

كشف ميجيل أنخيل جيل مارين، المدير التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد، موقف الفريق من تنظيم منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

التقارير الصحفية أشارت إلى اقتراب مدينة لشبونة من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا بدلًا من إسطنبول بسبب جائحة كورونا.

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ومن المتوقع أنّ تتحول البطولة لنظام المجمع وتُقام جميع المباريات في لشبونة بما فيها المتبقي من إياب ثمن نهائي التشامبيونزليج.

وقال جيل في تصريحات صحفية: "عرضت على رئيس الاتحاد الأوروبي إمكانية تنظيم النهائي. سيكون أمرًا رائعًا بالنسبة لنا القيام بذلك خاصة وأننا نمتلك الإمكانيات اللازمة لذلك".

وتابع: "مدريد مجهزة بالكامل لتنظيم النهائي، ولكن أعتقد لن يكون الأمر سهلًا في الوقت الحالي لأن العاصمة الإسبانية أكثر المتضررين من فيروس كورونا ويجب علينا جميعًا التكاتف لتجاوز هذه المحنة التي أثرت على المملكة ككل".

وتطرق للحديث عن خوض المباريات دون جمهور بقوله: "لدينا دييجو سيميوني أفضل مدرب يخوض لقاءات دون جماهير لقدرته على إثارة حماسة اللاعبين في 95 دقيقة خلال اللقاء".

واختتم: "لديّ إيمان بقدرتنا على تحقيق شيء خلال الموسم الجاري وبالتحديد في بطولة دوري أبطال أوروبا بصرف النظر عن التغييرات المتوقعة على نظام البطولة".

جدير بالذكر أنّ أتلتيكو مدريد هو من أقصى حامل اللقب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على ليفربول بنتيجة 4-2 مجموع اللقائين (1-0) و(3-2).