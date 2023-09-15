"هل تمزح!" .. بيلينجهام ونجوم ريال مدريد مصدومون من تقييمات لعبة EAFC 24

بيلينجهام مصدوم بسبب انخفاض معدل سرعته في لعبة EAFC 24.

علق جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد ومنتخب إنجلترا، على انخفاض سرعته في لعبة EAFC 24. كشف التقييمات الذي تم نشره على قناة الملكي الرسمية على "يوتيوب".

اللاعب الدولي الإنجليزي انضم إلى صفوف ريال مدريد في صفقة كلفت خزائن النادي 103 ملايين يورو قادمًا من بوروسيا دورتموند، ونجح في تسجيل خمسة أهداف للملكي حتى الآن في الدوري الإسباني.

واكتشف بيلبنجهام خفض معدل سرعته خلال مقطع فيديو نشرته قناة ريال مدريد الرسمية على موقع "يوتيوب".

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وقال بيلينجهام عندما اكتشف أن تصنيف سرعته في لعبة EAFC 24 انخفض من 84 إلى 76 حين طُلب منه بجانب ابراهيم دياز ولوكاس فاسكيز بالإضافة إلى رودريجو التنبؤ بالتقييم الخاص بسرعتهم: "أتمزح؟ كنت أسرع في العام الماضي، لذا هل تم خفض تصنيفي؟".

وسخر منه دياز بمحاولة تقليد طريقته في الركض قائلًا: "أنت تركض هكذا طوال الوقت يا أخي".

الجدير بالذكر أن بيلبنجهام قدم بداية مذهلة في الدوري الإسباني لهذا الموسم، مما جعله المرشح الأوفر حظًا للتتويج بجائزة الفتى الذهبي في عام 2023.