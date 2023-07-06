هل تلقى عرضًا سعوديًا؟ بيكيه يكشف عن موقفه

المدافع الإسباني السابق يتحدث عن حقيقة ما تردد بشأن تلقيه عروضًا سعودية

كشف النجم جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني السابق، عن حقيقة تلقيه عرضًا من دوري روشن السعودي، من أجل التعاقد معه قبل اتخاذ قراره بالاعتزال.

بيكيه قرر اعتزال كرة القدم نهائيًا، قبل نهائيات كأس العالم قطر 2022، وذلك بعدما كان برشلونة هو آخر محطاته الكروية.

وقال بيكيه خلال تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "لم تحدث أي مفاوضات من جانب الأندية السعودية معي، وإذا كانت حدثت كنت سأرفض بالتأكيد".

وواصل: "قلت من قبل أن حياتي هو برشلونة، وعندما أتركه سأعلن عن اعتزالي، وكنت واضحًا بشكل تام في هذه القصة، كرة القدم بالنسبة لي مرتبطة ببرشلونة".

واختتم جيرارد تصريحاته قائلًا: "لم يكن أسلوبي هو القيام بأشياء من أجل المال، هذا هو أسلوبي في التصرف ولن أفعل ذلك".