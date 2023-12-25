هل تكتمل فرحة السعودية؟ .. جديد موقف فاران بعد زيارة الرياض

تطورات وضع رافائيل فاران مع مانشستر يونايتد وسط محاولات السعودية وريال مدريد لضمه..

SHAHID

الدفاع هو أكثر المراكز التي تؤرق أكثر من نادٍ في السعودية، لذلك الربط بينها وبين أسماء عدد من المدافعين حتى الميركاتو الشتوي المقبل ستكثُر، وأحدهم بالطبع هو الفرنسي رافائيل فاران؛ محترف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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صاحب الـ30 عامًا – بحسب التقارير الصحفية – على رادار النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي، وفي المقابل، فإن ناديه بالفعل يريد الاستغناء عنه، حتى أن صحيفة "ميل سبورت" زعمت خلال الأيام الماضية أن جون مورتو؛ المدير الرياضي في النادي الإنجليزي، سافر إلى الرياض الأسبوع الماضي، لمناقشة العروض المتاحة أمام مدافعه.

هذا التقرير صاحبه تقرير آخر من صحيفة "ذا أثليتك" أكد أن عقد فاران مع الشياطين الحمر ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وليس في الموسم المقبل، ليكون متاحًا مجانًا أمام الأندية في الشتاء، وهو ما زاد من التفاؤل بضمه في الوسط السعودي.

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لكن فرحة التقريرين الماضيين لم تكتمل، فبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن وكلاء قلب الدفاع أكدوا أن رحيله للسعودية أو قطر أمر ليس محلًا للنقاش من الأساس، إذ يصر على استكمال مسيرته في أوروبا.

وكان فاران قد أعلنها صراحةً من قبل أن مسيرته ستنتهي إما في ريال مدريد أو لانس أو مانشستر يونايتد، وبالفعل هو على رادار الأول لتعويض غياب مدافعه دافيد ألابا؛ المصاب بقطع في الرباط الصليبي للركبة، لكن حتى الآن لم تحدث اتصالات رسمية بين الطرفين.

يشار إلى أن فاران أصبح مهمشًا في اليونايتد، إذ لم يظهر الموسم الجاري إلا في 14 مباراة فقط، لذلك إمكانية رحيله ممكنة، لكن لأحد أندية أوروبا.

SHAHID