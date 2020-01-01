خاص | برشلونة يؤمن مستقبل جوهرته أنسو فاتي بشرط جزائي 400 مليون يورو

نادي برشلونة يتحرك من أجل تفعيل عقد أنسو فاتي رفقة الفريق الأول، ورفع الشرط الجزائي له.

قرر نادي برشلونة أن يبدأ التحرك من أجل تأمين وجود اللاعب أنسوا فاتي في صفوفه خلال السنوات المقبلة كأحد نجوم الفريق الأول.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم من قبل مصادره الخاصة في النادي، والمصادر المقربة من اللاعب الشاب الذي يقدم مستويات مذهلة مؤخرًا.

وبحسب ما علم جول فالنادي كان ينوي في الأساس أن يبدأ المفاوضات خلال الأيام الماضية، لولا أزمة طلب ميسي للخروج من برشلونة.

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وأوضحت مصادر مقربة من اللاعب أن فاتي يشعر بسعادة غامرة بسبب المستويات التي يقدمها في الفترة الماضية رفقة برشلونة وإسبانيا.

ويسعى اللاعب لاستغلال تلك الفرصة من أجل الحصول على عقد يساعده على المشاركة بشكل أكبر رفقة الفريق الأول، وأنه لا يبحث عن مكاسب مادية في الأساس.

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ويستمر عقد فاتي الحالي حتى عام 2022، وبه خيار للتمديد لمدة موسمين إضافيين كان من المفترض تفعيله بنهاية الموسم مع وجود مفاوضات جديدة بين اللاعب والنادي، وهو ما لم يحدث.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي الحالية لعقد أنسو فاتي 170 مليون يورو، وكانت سترتفع بشكل تلقائي لـ400 مليون يورو لو تم تفعيل الموسمين الإضافيين.

وحدد نادي برشلونة بالفعل موعدًا مع الوكيل الجديد للنجم الشاب جورج مينديش من أجل بدأ المفاوضات بشأن مستقبل جوهرة منتخب إسبانيا.

وقال المصدر المقرب من فاتي: "هو يعيش في السماء هذه الأيام، وسعيد بكل شيء يحدث معه داخل الملعب، ويريد أن يستفيد من تلك الفرصة في تحسين مسيرته وتطوره".

وأضاف: "أولوية فاتي هي برشلونة بنسبة 100%، لكنه في حاجة للمزيد من الثقة للاستمرار في التطور خلال الفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن فاتي كان قد أظهر مستويات مميزة سواء مع برشلونة أو منتخب إسبانيا، وأصبح أصغر من سجل في تاريخ الماتادور مساء الأحد أمام أوكرانيا.