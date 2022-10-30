هل تغيرت قواعد كرة القدم؟ نيوكاسل أجرى 6 تبديلات في مباراة واحدة!

كيف أجرى نيوكاسل يونايتد 6 تبديلات في لقاء واحد؟

شهدت مباراة نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا على ملعب سانت جيمس بارك بالجولة الرابعة عشر حدث فريد في كرة القدم الإنجليزية.

اللقاء الذي انتهي برباعية نظيفة لأصحاب الأرض شهد حدوث 6 تبديلات لنيوكاسل، حيث استفادت كتيبة إيدي هاو، من الحصول على تبديل مجاني سادس، بعد تعرض إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا للإصابة بارتجاج في المخ وتم استبداله عند الدقيقة 35.

وتنص لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز على أنه إذا قام الخصم بتبديل جراء إصابة ارتجاج في المخ، فيتم منح تبديلًا إضافيًا للفريق المنافس.

أعطى ذلك نيوكاسل تفويضًا مطلقًا للتغلب على التغييرات الخمسة المُخصصة التي يُسمح عادةً للفرق بإجراءها.

من خلال إجراء ستة تبديلات، صنع نيوكاسل حدث تاريخي في الدوري الإنجليزي كأول فريق يستفيد من هذه القاعدة.