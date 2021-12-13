رسميًا | بسبب أزمة مانشستر يونايتد .. إعادة قرعة دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022 بسبب الخطأ الذي حدث في القُرعة الأولى ويتعلق بأندية مانشستر يونايتد وفياريال وأتلتيكو مدريد، وستُسحب القرعة الجديدة عند الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

وأوضح ويفا في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه قرر إعادة القرعة لحدوث خطأ تقني في الإجراءات، فيما أشارت قناة بي إن سبورتس إلى أن ريال مدريد اعترض على ذلك القرار مطالبًا باستثنائه من الإعادة كون الخطأ حدث بعد التعرف على منافسه.

القرعة الملغاة كانت قد سُحبت اليوم الإثنين في نيون السويسرية وقد أسفرت عن عدد من المواجهات القوية، أبرزها مباراة نارية تجمع بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، في تكرار المواجهات بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، كما وضعت ريال مدريد ضد بنفيكا، وتشيلسي بطل المسابقة ضد ليل.

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القرعة أنتجت عن مواجهة تجمع يوفنتوس وسبورتينج لشبونة، فيما كان إنتر سيلعب ضد أياكس أمستردام وفياريال ضد مانشستر سيتي، وليفربول ضد سالزبورج، وأخيرًا أتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونخ.

القرعة شهدت هفوة صادمة من المنظمين، إذ أسفرت عن مواجهة تجمع مانشستر يونايتد مع فياريال رغم أن قواعد البطولة تمنع وقوعهما معًا في دور الـ16 لأنهما كانا ضمن نفس المجموعة في دور المجموعات.

ويفا تدارك الخطأ وأعاد سحب القرعة من جديد ليتغير منافس الفريق الإسباني إلى مانشستر سيتي، لكن المثير كان حدوث خطأ آخر وهو عدم وجود كرة مانشستر يونايتد ضمن كرات الأندية المرشحة لمواجهة أتلتيكو مدريد، ولم ينتبه المنظمون لهذا الخطأ أبدًا وهو ما يُهدد صحة القرعة.

Clubs involved in Champions League draw mistake are in direct contact with Uefa to clarify the situation. Still waiting for final decision. 🔴 #UCL



This is what happened, via @mjcritchley ⤵️pic.twitter.com/zlFxP7C8OO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 13, 2021

قناة بي إن سبورتس أوضحت أن أندية فياريال أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد تقدموا بشكوى رسمية لدى ويفا ضد إجراءات القرعة وطالبوا بإعادتها، وقد أكد نادي العاصمة الإسبانية عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه في محادثات مع الاتحاد الأوروبي حول ما حدث في القُرعة.

Estamos en conversaciones con UEFA para pedir explicaciones y una solución después de los errores cometidos en el sorteo de octavos de Champions League — Atlético de Madrid (@Atleti) December 13, 2021

القناة القطرية أضافت أنه وبعد مشاورات طويلة بين الأطراف جميعًا وافق ويفا على مطالب الأندية الثلاثة وقرر إعادة قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وأشارت إلى أن القرعة الجديدة ستُسحب اليوم الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، وقد أكد ويفا رسميًا هذا القرار عبر حسابه الرسمي على تويتر كما أشار إلى أن التأخير الذي حدث في قرعة دوري المؤتمر الأوروبي جاء بسبب خطأ تقني كذلك.