مواجهة إيطالية نارية لبرشلونة في قرعة ملحق الدوري الأوروبي

أجريت مراسم قرعة ملحق الدوري الأوروبي لموسم 2021-22، والتي أسفرت عن عدد من المباريات المثيرة للاهتمام.

القرعة أجريت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية، حيث تعد هذه المرة الأولى في تاريخ بطولة الدوري الأوروبي التي يقام فيها ملحق لدور الستة عشر.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية لنادي برشلونة الإسباني الذي يلعب ضد نابولي الإيطالي في لقاء من العيار الثقيل.

فيما يلعب بوروسيا دورتموند ضد رينجرز في مباراة تبدو في متناول الفريق الألماني، فيما يواجه شيريف تيراسبول فريق براجا البرتغالي.

وفي لقاء آخر يعد بإثارة كبيرة، يلعب بورتو البرتغالي ضد لاتسيو الإيطالي.كما يلعب زينيت ضد ريال بيتيس.

فيما يلعب أتالانتا ضد أولمبياكوس، والمباراة السابعة تجمع بين لايبزيج وريال سوسييداد، وأخيرًا يلعب إشبيلية ضد دينامو زغرب.

وبنفس النظام، أقيمت قرعة ملحق دوري المؤتمر الأوروبي، والتي أسفرت عن مباريات سهلة للأندية الكبرى، مثل ليستر سيتي، ومارسيليا، وأيندهوفن.

Knockout round play-offs are set ✅



Which will be the most exciting game? 🤗#UECLdraw | #UECL pic.twitter.com/OuVQfsE9cP — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) December 13, 2021

ما هو ملحق الأدوار الإقصائية من الدوري الأوروبي؟

يقام ملحق الأدوار الإقصائية من بطولة الدوري الأوروبي بتواجد 16 ناديًا، هي الأندية الثمانية أصحاب المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا، والأندية الثمانية أصحاب وصافة مجموعات الدوري الأوروبي.

وتجري القرعة بنظام أن يلعب كل فريق من الدوري الأوروبي أمام فريق انتهت مهمته في دوري أبطال أوروبا، على أن تتأهل ثمانية أندية إلى دور الستة عشر من الدوري الأوروبي.

ما هي الأندية المشاركة في ملحق الدوري الأوروبي؟

يشهد ملحق الدوري الأوروبي تواجد أندية عريقة هي، برشلونة وريال بيتيس وريال سوسييداد وإشبيلية من إسبانيا، وسبورتينج براجا وبورتو من البرتغال، ودينامو زغرب الكرواتي، ونابولي ولاتسيو وأتالانتا من إيطاليا، وأولمبياكوس اليوناني، ورينجرز الاسكتلندي، وبوروسيا دورتموند ولايبزيج من ألمانيا، وشيريف تيراسبول المولدوفي، وزينيت الروسي.

وتم تقسيم الأندية إلى تصنيفين، يضم التصنيف الأول أصحاب المراكز الثانية في مجموعات الدوري الأوروبي، ويضم الثاني أصحاب المراكز الثالثة في مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ما هي قواعد قرعة ملحق الدوري الأوروبي؟

القاعدة الوحيدة في قرعة ملحق الدوري الأوروبي هي عدم مواجهة أندية من نفس البلد.

وستكون مباريات الملحق بنظام الذهاب والإياب، على أن تقام مباريات الإياب على ملعب الأندية أصحاب الوصافة في مجموعات الدوري الأوروبي.

متى تقام مباريات ملحق الدوري الأوروبي؟

تقام جولة الذهاب من ملحق بطولة الدوري الأوروبي يوم 17 فبراير 2022، على أن تقام جولة الإياب يوم 24 فبراير.







