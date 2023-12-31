هل تحسنت الأمور المالية؟ .. لابورتا يعيد قناة برشلونة!

يبدو أن أزمات برشلونة في طريقها للحل...

لا يستطيع أحد أن ينكر معاناة برشلونة، من الأزمة المالية التي مر بها على مدار السنوات الماضية والتي كلفته الكثير، سواء بصعوبة في قيد اللاعبين أو تخفيض رواتب، ووصل الأمر إلى اغلاق قناة النادي.

في نهاية يونيو الماضي، قرر جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، اغلاق قناة برشلونة التلفزيونية، بسبب المشاكل المالية بعد انقطاع بث القناة بشكل كبير، قبل أن يتم اتخاذ القرار بشكل نهائي.

وبحسب التقرير الذي نشره برنامج " Bar Canaletes" فإن إدارة برشلونة، بدأت بالفعل اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة تشغيل قناة النادي مرة أخرى، والتي كانت تعمل على مدار الـ 24 عامًا، الماضية حتى يونيو المنصرم.

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وأفاد التقرير إلى أن إدارة برشلونة، تتوقع أن تعود القناة للعمل مرة أخرى في الربع الأخير من عام 2024، بعد التعاون مع توني كروز المغنى الإسباني، وشركة Mediapro من أجل ظهور القناة للنور مرة أخرى.

وتأمل إدارة برشلونة، أن تسير عملية إعادة إطلاق القناة مرة أخرى بسلاسة، دون أن يخسر الفريق أموالًا إضافية.