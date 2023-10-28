هل تحتاجون لأدلة أكثر من ذلك؟ تاليسكا هو البرازيلي الأفضل في دوري روشن وليس نيمار!

تاليسكا اثبت للجميع أنه يستحق أن يشغل مكان نيمار

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نجح النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، في أن يُصبح هو نجم مباراة النصر الأول أمام الفيحاء، بعد الأداء الإيجابي الرائع الذي قدمه في المباراة، وساعد العالمي للانتصار بالمواجهة.

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وفاز النصر على الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الحادية عشر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

تاليسكا سجل هدفين في فوز النصر على الفيحاء، بالمواجهة التي أقيمت مساء السبت، ليواصل تألقه مع العالمي خلال المباريات الأخيرة.

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تاليسكا تفوق على الجميع

أندرسون فرض نفسه ليكون الأفضل بين زملائه في صفوف النصر خلال مباراة الفيحاء، بعدما استطاع أن يفك شفرات دفاع الفيحاء القوي، الذي تصدى لمحاولات زملائه كريستيانو رونالدو وساديو ماني وأوتافيو.

ونجح أندرسون في التسجيل للمباراة التاسعة على التوالي مع نادي النصر، وذلك منذ عودته من الإصابة التي تعرض لها، خلال شهر أغسطس الماضي.

تاليسكا لا يتوقف عن المساهمة التهديفية، حيث استطاع خلال آخر 9 مباريات بما فيهم لقاء الفيحاء، تسجيل 12 هدفًا، وصنع هدفين، ليكون مُساهمًا في تسجيل 14 هدفًا في 9 لقاءات.

ألم يكن الوقت مناسبًا لخطف مكان نيمار؟

قدم تاليسكا كل ما يؤكد على أنه يستحق أن يتواجد في المنتخب البرازيلي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إصابة النجم نيمار جونيور لاعب الهلال، بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

وبعد أن خرج دينيز مدرب المنتخب البرازيلي بتصريحات أكد خلالها على أنه سيتابع جميع اللاعبين البرازيليين في دوري روشن السعودي، لم يبخل تاليسكا بجهد وأثبت له أنه يستحق التواجد، وعلى الرغم من ذلك تم تجاهله خلال الفترة الماضية.

ولكن بعد الذي يقدمه أندرسون، أصبح من الضروري تواجده في صفوف المنتخب البرازيلي، بدلًا من نيمار المصاب.

وأثبت تاليسكا لدينيز والجميع، أنه البرازيلي الأفضل في دوري روشن السعودي حاليًا، حتى لو لم يتعرض تاليسكا للإصابة، فكان من العدل أن يتواجد أندرسون في صفوف السيليساو.

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