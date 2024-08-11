"هل تحب الكوكايين؟" .. سيرخيو ِأجويرو يقع في موقف مُحرج مع "يوتيوبر" أمريكي!

شاهد الموقف الذي وقع فيه أجويرو

وقع النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي وبرشلونة السابق، في موقف مُحرج مع اليوتيوبر الأمريكي أدين روس، خلال ظهورهما معًا وهما يلعبان كرة القدم.

الأمر بدأ حينما قال روس لأجويرو: "هل تريد أن تعرف شيئًا عنك لاحظته، لقد قضيت وقتًا معك لمدة ساعة تقريبًا، ورائحتك طيبة حقًا".

وبعد أن قام اليوتيوبر الأمريكي بشم رائعة أجويرو عدة مرات، قام النجم الأرجنتيني بالرد عليه قائلًا: "هل تحب مخدر الكوكايين؟".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورد أدين روس على أجويرو ضاحكًا: "لا لا لا، أنفي جيد في الشم لأنه كبير ومدبب، ولكن لا بالطبع، أنا أحب فقط رائحة كولونياك".

وتبين أن أجويرو قد فهم اليوتيوبر الأمريكي بطريقة خاطئة، حيث فسر طريقته في شم رائحته بأنه يُحب مُخدر الكوكايين.