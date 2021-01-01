هل تتم إقالة لامبارد وتعيين أليجري مدربًا لتشيلسي؟

الظروف باتت مناسبة..

تلقى تشيلسي هزيمة ساحقة من مانشستر سيتي بثلاثية لهدف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقترب بذلك رأس المدرب فرانك لامبارد من مقصلة الإقالة على إثر سوء النتائج في الآونة الأخيرة.

البلوز هزموا في آخر ثلاث مباريات خارج الديار من إيفرتون ووولفرهامبتون وآرسنال، ثم تعادل مع أستون فيلا، واليوم يُهزم من مانشستر سيتي، ليتجمد بذلك رصيده عند النقطة 26 بالمركز الثامن.

قامت إدارة تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية بانتدابات كثيرة، لكن أغلبها خيّب الآمال بشدة وفي مقدمتهم كاي هافيرتس، صاحب الـ80 مليون يورو، والذي فشل في تقديم أي مردود فني جيد حتى اللحظة.

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مع تراجع النتائج وابتعاد البلوز عن الصدارة رغم الأموال الباهظة التي دفعها في الصيف، بدأت أنباء إقالة لامبارد في الظهور على الساحة مؤخرًا، لا سيما وأن البديل يبدو جاهزًا بشدة.

ماسميليانو أليجري، الذي قاد يوفنتوس للهيمنة المطلقة على إيطاليا وإلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، أعلن في أكثر من مناسبة عن رغبته الملحة في التدريب بإنجلترا، والآن تبدو الفرصة مواتية بشدة.

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مع أليجري، المنافسة على الدوري ستكون مضمونة فهذا أكثر ما يميز المدرب الإيطالي، إلى جانب قدرته على استغلال قدرات اللاعبين بالصورة المثالية، الأمر الذي اتضح جليًا منذ خروجه من يوفنتوس وفشل كل من أتى خلفه تقريبًا.

اسم آخر قد يكون مطروحًا وهو توماس توخيل، المقال مؤخرًا من تدريب باريس سان جيرمان، والذي يحظى بسمعة كبيرة بعد أداء رائع قدمه مع النادي الفرنسي وكذلك قبلها مع بوروسيا دورتموند.

الأكيد أن مستقبل لامبارد بات مهددًا بشدة، الإقالة أقرب من أي وقت مضى، وأليجري ومعه توخيل، كلاهما يتابع عن كثب، فالأول يحلم بالبريميرليج والثاني لن يمانع خوض تجربة مثيرة كتلك.