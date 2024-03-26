"هل إسبانيا دولة عنصرية؟ الجميع يتقبل ما يحدث لفينيسيوس جونيور"!

يؤمن بأن ما حدث أمر مفجع

قرر ريو فيرديناند أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، توجيه الدعم للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بسبب معاناته مع العنصرية.

فينيسيوس انهار من البكاء عندما تحدث عن العنصرية التي يتعرض لها في المؤتمر الصحفي الأخير له مع المنتخب البرازيلي، مشددًا على رغبته في لعب كرة القدم من دون أي إساءات أو هتافات معادية.

ومن جانبه قال فيرديناند عبر تدوينة على منصة "إكس":"رؤية شاب ينهار في مؤتمر صحفي أمر مفجع، هل إسبانيا دولة عنصرية؟ لا أعرف لأنني لا أعيش هناك لأدرك هذا الأمر، ولكني أشاهد العنصرية تحدث بشكل مستمر في المدرجات هناك، يبدو أن السلطات الإسبانية تتقبل هذا الأمر لسبب ما".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"سمعت الموسم الماضي من خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، أنه يجب القيام بتغييرات هائلة من المنظمات الكبرى قبل كل شيء، أحييك يا أخي".

جدير بالذكر أن فينيسيوس تم استهدافه أكثر من مرة في عدة مناسبات بالدوري الإسباني، كان أبرزها ضد أتلتيكو مدريد وفالنسيا.