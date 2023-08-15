هل أصيب؟ ليونيل ميسي يثير الرعب!

الأرجنتيني يتلاعب بقلوب عشاقه..

أثار الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي الهلع لدى محبيه ومشجعي نادي إنتر ميامي الأمريكي، بعد أن ظهر في تدريبات الفريق الاستعدادية لمباراة فيلاديلفيا أونيون في نصف نهائي كأس الدوريات الأمريكية وهو يعاني مما يشبه إصابة!.

أمسك ميسي خلال التدريبات أكثر من مرة بعقبه الأيسر، مما دفع الكثيرين إلى اعتبار أن ميسي لن يكون جاهزًا لتلك المباراة.

إلا أن مواطنه ومدربه تاتا مارتينو أكد أن "لا شيء يدعو إلى القلق، رغم أنني واثق أن هنالك من يشعرون بذلك الآن".

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يأتي هذا قبل ساعات من خوض ليونيل ميسي مباراة إنتر ميامي وفيلاديلفيا أونيون في كأس الدوريات الأمريكية، والتي تقام صباح الأربعاء في تمام الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية.