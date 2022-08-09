هل انتهى حلم دي يونج؟ مانشستر يونايتد يستقر على البديل

جماهير يونايتد لا توافق على البديل

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود نية لدى فريق مانشستر يونايتد بالتعاقد مع متوسط ميدان يوفنتوس الإيطالي، أدريان رابيو في سوق الانتقالات الحالي.

وكانت الأنباء في الفترة الماضية تشير إلى وجود محاولات مكثفة من قبل الشياطين الحمر للحصول على خدمات متوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونج.

لكن بحسب ما أوردته صحيفة "دايلي ميل" فإن تأخر قرار لاعب برشلونة جعل إدارة النادي الإنجليزي تفكر في حلول أخرى.

حيث تفكر في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي من قبل يوفنتوس هذا الصيف، وأوضح التقرير أن الصفقة قد تكلف الفريق حوالي 15 مليون يورو فقط.

حيث أن عقد رابيو ينتهي بحلول صيف عام 2023، مما يجعل مغادرته الآن أكثر فائدة لفريق السيدة العجوز بإيطاليا.

وكان البيانكونيري قد تعاقد مع أدريان في عام 2019 من صفوف باريس سان جيرمان بصفقة انتقال مجانية.

ومنذ ذلك الحين، شارك رابيو مع يوفنتوس في كافة المنافسات في 129 مباراة سجل من خلالها 6 أهداف فيما قدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه.

وأشار التقرير إلى أن المدرب تين هاج لا يزال يرى أن دي يونج هو الهدف الأول للفريق الإنجليزي في سوق الانتقالات الحالي.

لكن تعثر الصفقة بسبب رغبة الهولندي بالبقاء في كتالونيا قد تجعل مدرب يونايتد يصرف النظر عنه، ويوافق على قدوم أدريان.

ويأتي ذلك في ظل امتعاض جماهير الشياطين الحمر على وسائل التواصل الاجتماعي حول فكرة ضم الفرنسي، حيث يرون أنه لا يمتلك المستوى المطلوب لتحسين جودة خط الوسط.