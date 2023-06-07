هل انتهى المشوار؟ شكوك في مستقبل أحمد حجازي مع نادي الاتحاد

حجازي قد يرحل بشكل مفاجئ عن الاتحاد

يبدو أن مشوار المدافع المصري أحمد حجازي قد لن يستمر طويلًا مع نادي الاتحاد، بعدما قاد الفريق للتتويج ببطولة دوري روشن السعودي 2022-23، بعد غياب 14 عامًا.

ويعد أحمد حجازي من أهم مدافعي نادي الاتحاد ودوري روشن السعودي، حيث يحمل شارة قيادة العميد، وقدم مستوى أكثر من رائع مع النمور منذ الانضمام لهم قادمًا من وست بروميتش الإنجليزي.

وأشار الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن التقارير الطبية ستحدد مستقبل أحمد حجازي مع فريقه الاتحاد.

وأضاف العجلان أن المدافع المصري يعاني من إصابة في الركبة، قد تُجبر نادي الاتحاد، على التعاقد مع مدافع جديد بدلًا منه خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد حجازي بعد 3 مواسم، حيث جدد عقده مع الفريق خلال شهر ديسمبر الماضي، قبل دخوله الفترة الحرة.