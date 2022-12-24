هل الاتحاد مُجبر على لاعبين؟ أنمار الحائلي يرد

رئيس الاتحاد يكشف عن موقفه من تجديد اللاعبين

Shahid

أكد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، على أن اللاعبين هم من يساعدون الإدارة على تجديد تعاقدهم وليس العكس، متحدثًا عن النجاح الذي وصل له الفريق.

ونجح نادي الاتحاد في تجديد عقد المدافع المصري أحمد حجازي مؤخرًا، ليستمر مع العميد حتى صيف 2026، في ظل اقتراب عقده من نهايته بنهاية الموسم الحالي.

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وقال الحائلي خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة إم بي سي أكشن: "اللاعب هو من يساعد على التجديد، ولا يوجد أي لاعب في نادي الاتحاد لم يضح من أجل النادي، وكل لاعب يؤدي ويريد الاتحاد، يساعدنا على استمراره".

وعن إجبار الاتحاد بالاستمرار باللاعبين الحاليين، بسبب منعه من قيد لاعبين جدد، قال رئيس العميد: "نحن لسنا مجبورين على أي لاعب، نحن جميعنا فريق واحد وعائلة واحدة، والنجاح لم يأت بالصدفة، بل بعد بناء سنوات".

ونجح الاتحاد في الصعود إلى دور الربع نهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد التفوق على نادي الشباب بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

Shahid