هل كانت مباراة المغرب في كأس العالم 2022، هي الأخيرة لكريستيانو رونالدو، بقميص منتخب البرتغال؟...

"ليست النهايات دائمًا ما تكون سعيدة"، تلك المقولة تنطبق على مسيرة كريستيانو رونالدو، والتي وصلت إلى محطاتها الأخيرة، ولكن ليس بالشكل الذي كان يأمله صاروخ ماديرا، سواء على الصعيد المحلي، أو حتى الدولي مع منتخب البرتغال.

على الصعيد المحلي، أعلن مانشستر يونايتد فسخ العقد بينه وبين اللاعب البرتغالي بالتراضي في نوفمبر 2022 بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، ومن قبلها رفضت كبار الأندية الأوروبية التعاقد معه.

أما على الصعيد الدولي، قد فقد كريستيانو رونالدو فرصته الأخيرة في الفوز بكأس العالم، بعدما ودع مونديال 2022 مع منتخب بلاده البرتغال، في دور ربع النهائي على يد منتخب المغرب، بهدف دون رد.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على حقيقة اعتزال كريستيانو رونالدو اللعب على المستوى الدولي، عقب الخروج من كأس العالم.

هل اعتزل كريستيانو رونالدو دوليًا؟

لم يعلن الأسطورة البرتغالية، القرار بشكل رسمي حتى الآن، ولكن تشير التكهنات إلى نهاية مسيرة رونالدو الدولية عقب مونديال قطر، وأن مباراة المغرب كانت الأخيرة له بقميص منتخب بلاده.

وعقب نهاية المباراة، انهار رونالدو ودخل في نوبة بكاء في الملعب والممر المؤدي إلى غرفة تغيير الملابس، بعدما فقد فرصته في تحقيق اللقب الأغلى في مسيرته مع منتخب بلاده.

ومع اقترابه مع سن الـ 38، تقل فرص رونالدو في الاستمرار داخل منتخب البرتغال، إذ جلس على مقاعد البدلاء في الكثير من مباريات المونديال، خاصة مع تراجع مستواه بشكل ملحوظ، مما يؤكد أن قرار اعتزاله اللعب الدولي مسألة وقت ليس أكثر.