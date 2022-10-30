هل اعتذر رونالدو؟ .. تين هاج يرد!

مدرب مانشستر يونايتد يرد على السؤال الأصعب!

أكد إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد في تصريحات لشبكة "سكاي" على أهمية البرتغالي كريستيانو رونالدو بالنسبة لفريقه في المرحلة المقبلة.

وقال تين هاج: "كريستيانو رونالدو لاعب هام للغاية، نحن سعداء لوجوده معنا في مانشستر يونايتد وندرك ما الذي يستطيع إضافته للفريق".

وأضاف عندما تم سؤاله إذا ما كان البرتغالي قد اعتذر له: "لقد قلت ما يكفي في هذا الأمر، وأعطيت تفسيرات عديدة وأكثر من كافية".

وأردف: "في الدوري الأوروبي لعب وسجل هدفًا، نحن سعداء من أجل ذلك، لكن يمكنه أن يكون أكثر أهمية بالنسبة للفريق".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد سجل للمرة الثانية هذا الموسم ولأول مرة على الإطلاق من لعب مفتوح بعد أن سجل هدفه الأول أمام الفريق نفسه شيريف تيراسبول.