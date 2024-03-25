هل استفسر منه عن الرياض؟ نجم إنتر المطلوب في السعودية يزور "صديقه" رونالدو في معسكر البرتغال

الدوري السعودي سيُواصل استهداف النجوم الصيف القادم

يتواجد كريستيانو رونالدو نجم النصر حاليًا في بلاده البرتغال، حيث انضم لمعسكر المنتخب استعدادًا لمواجهة سلوفينيا وديًا مساء غدٍ الثلاثاء بعدما غاب عن اللقاء الودي الأول أمام السويد.

رونالدو تلقى زيارة مع أحد أصدقائه في فندق إقامته وهو الكولومبي خوان كوادرادو نجم إنتر الذي انضم له من يوفنتوس في صفقة مجانية الصيف الماضي ويرتبط معه بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

كوادرادو أشار إلى تلك الزيارة عبر حسابه على إنستجرام، حيث كتب معلقًا على صورة تجمعه مع رونالدو وجواو كانسيلو "سعيد لرؤيتكما مجددًا صديقي المقربين".

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من جانب آخر، أشار موقع كالتشيو ميركاتو إلى أن الجناح صاحب الـ36 عامًا مطلوب في دوري روشن السعودي، حيث استفسرت عدة أندية عن إمكانية التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، فهل كانت زيارة رونالدو للاستفسار عن الحياة في الرياض؟

كوادرادو لعب 9 مباريات مع إنتر في جميع بطولات الموسم الحالي قبل أن يتعرض في سبتمبر الماضي لقطع في وتر أكيلس أبعده عن اللعب حتى الآن.