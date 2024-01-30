هل استحق برشلونة الفوز؟ تسريب "خطير" لحكم مع غرفة الفيديو.. والبطل رافينيا!

الاحتكاك لا يؤثر عليه تمامًا!

ظهر تسريب لحديث مونويرا مونتيرو حكم مواجهة برشلونة ورايو فاليكانو ضمن الجولة 14 من الدوري الإسباني، مع طاقم غرفة الفيديو.

وشهدت المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) ركلة جزاء محتملة لجناح برشلونة رافينيا، لم يحتسبها الحكم، فجرى استدعاؤه من قبل حكم الفيديو خايمي لاتري.

ونشر برنامج "Jijantes" الإسباني تسريب المحادثة بين الحكمين أثناء معاينة المخالفة "المحتملة"، والتي يظهر فيها وجود التحام بين إسبينو (مدافع فاليكانو) ورافينيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب التسريبات، فقد قال الحكم: "هل هناك اتصال؟ هل يمكن أن يكون هناك اتصال؟"، ورد حكم الفار: "بالنسبة لي لا يتعلق الأمر بالاتصال، أنا أنظر إليها، يبدو الأمر وكأنه شيء صغير".

وأنهى الحكم تقييمه بأن "(الاحتكاك) لا يؤثر عليه تمامًا... كل شيء جيد في المنطقة (لا مخالفة)".