هل ابتعدت السعودية عن شراء نيوكاسل يونايتد؟

نيوكاسل يونايتد يقترب من البيع خلال الساعات القليلة المقبلة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن ابتعاد نيوكاسل يونايتد عن المملكة العربية السعودية بعد ظهور تقارير تشير إلى إمكانية شرائهم للنادي.

في الوقت الحالي ضرب فيروس كورونا كافة الأنشطة الرياضية حول العالم، خوفًا على سلامة الجميع من جماهير وعناصر اللعبة.

ووفقًا لما نشرته شبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الثلاثاء، أن هناك مفاوضات قائمة بين شركة "بي سي بي" كابيتال وبين مالكي نادي نيوكاسل يونايتد في الوقت الحالي.

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وأشارت الشبكة إلى دخول المفاوضات لمراحل متقدمة في الوقت الحالي، حيث من المحتمل أن يتم الإعلان عن نتيجة المفاوضات خلال الأيام المقبلة.

ويستحوذ مايك أشلي مالك النادي على 80 % من أسهم النادي وهي الحصة التي قد يباع بها النادي وتقدر قيمتها بـ350 مليون جنيه إسترليني.

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وكان أشلي قد قام بشراء حصته في نادي نيوكاسل يونايتد عام 2007 بمقابل مادي ما يقرب من 133 مليون جنيه إسترليني.

وكانت تقارير قد أكدت خلال الأيام الأخيرة إلى اقتراب المملكة العربية السعودية من شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.