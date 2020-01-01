هل أضاع برشلونة فرصة التعاقد مع راموس؟

هل ينضم لهم الآن؟

كشف توني فريكسا، أحد المرشحين لرئاسة برشلونة، أن سيرخيو راموس كان على أعتاب الانضمام إلى البرسا عندما كان في إشبيلية، قبل أن يُرفض الاقتراح وينضم إلى ريال مدريد.

راموس كان أحد أبرز ظهراء الجبهة اليُمنى بعد وصوله للفريق الأول في إشبيلية، وبحسب المتداول فإنه عُرض على إدارة برشلونة في ذلك التوقيت والتي رحبت بهذه الخطوة حينها.

في نهاية المطاف انضم راموس إلى الريال وبات أحد الأساطير الخالدة في سانتياجو برنابيو، وقد أثيرت فرضية احتمالية محاولة فريكسا جلبه إلى برشلونة إذا تولى الرئاسة بفرض أن عقد الدولي الإسباني ينتهي بنهاية هذا الموسم.

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بدوره، أجاب فريكسا قائلًا "لن نتعاقد مع راموس، إنه رمز لريال مدريد ولا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن يأتي إلى هنا".

كما أضاف "أتمنى لو كان قد جاء إلى برشلونة عندما عُرض علينا أثناء وجوده في إشبيلية، حسبما أعلم أننا كنا سنتعاقد معه".

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راموس الآن مثار اهتمام بعض أندية أوروبا الكبرى في ظل إمكانية رحيله أينما شاء مجانًا الصيف المقبل بنهاية عقده، ولكن بالنسبة لفريكسا فإن قائد الإسبان مرحب به في كل مكان إلا في كتالونيا.

من جهة أخرى، أخذ فريكسا في الهجوم على التحكيم واتهمه بمساعدة ريال مدريد، فقال "إنهم لا يساعدون العظماء، يساعدون ريال مدريد، لكل واحد يساعد برشلونة هناك 50 آخرين يساعدون الريال".

وأتم مجيبًا عما إذا سيقيل رونالد كومان حال وصوله لرئاسة برشلونة "لقد منحنا الثقة دائمًا للمدربين في برشلونة، حدث ذلك مع ريكارد وكرويف وهذا ما يحتاجه النادي".

يذكر أن برشلونة يعاني كبوة كبيرة في الآونة الأخيرة بعدما خسر صدارة مجموعته في دوري الأبطال على إثر هزيمة مذلة من يوفنتوس بثلاثية والتي أتت بعد هزيمتين متتاليتتين في الليجا على يد أتليتكو مدريد وقادش.