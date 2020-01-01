المصائب لا تتوقف في برشلونة.. شكوك حول مشاركة كوتينيو أمام ليفانتي!

الإصابات تواصل ضرب النادي الكتالوني..

سيخضع فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة، إلى فحوصات طبية مساء الجمعة للوقوف على حالته البدنية ومدى إمكانية مشاركته من عدمها أمام ليفانتي يوم الأحد في الدوري الإسباني.

ولم يتواجد كوتينيو سواءً كأساسي أو حتى على مقاعد البدلاء يوم الثلاثاء الماضي عندما هُزِم برشلونة من يوفنتوس بثلاثية نظيفة بكامب نو في دوري أبطال أوروبا.

بعض الشائعات سارت أن عدم تواجد كوتينيو كان لأسباب فنية خاصة تتعلق بالمدرب رونالد كومان، غير أن تقارير موندو ديبورتيفو كشفت أن الغياب كان بسبب آلام في العضلات.

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وبحسب ما أشارت له الصحيفة فإن الأطباء نصحوا كوتينيو بألا يجازف فالمشكلة لا تبدو خطيرة حتى لا تحدث له انتكاسة عضلية جديدة بعد التي عاد منها منذ أسابيع قليلة.

كوتينيو أصيب في شهر أكتوبر الماضي عضليًا أيضًا وغاب لمدة ثلاثة أسابيع، ثم عاد ولعب أمام أتلتيكو مدريد ومن بعدها مباراة قادش التي خاض خلالها الشوط الأول فقط واستُبدل لصالح عثمان ديمبيلي مع مطلع الشوط الثاني.

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الدولي البرازيلي لم يشارك في تدريبات برشلونة يوم الأربعاء ما أثار بعض الريبة وزاد الموقف غموضًا، إلا أن سرعان ما كُشف عن سبب هذا الغياب واتضح أنه شخصي، حيث رُزق بطفله الثالث وحصل على إجازة.

الآن سيتواجد صاحب الـ27 عامًا في التدريبات بصورة طبيعية وسيخضع للفحوصات الطبية اللازمة التي ستبين الموقف النهائي له بإما سيشارك أم سيواصل الابتعاد للمباراة الثانية على التوالي.

الجدير بالذكر أن برشلونة يعاني سلسلة من الإصابات يأتي في مقدمتها إصابة أنسو فاتي وعثمان ديمبيلي، إلى جانب إصابة الثنائي جيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو.