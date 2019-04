هلال القدس ينتظر من الاتحاد الآسيوي إعلانه فائزًا على النجمة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفاد مسؤول في نادي هلال القدس الفلسطيني أنهم بانتظار إعلان الاتحاد الآسيوي احتساب نتيجة مباراتهم أمام النجمة اللبناني لصالحهم، بعد تخلف الفريق الضيف عن القدوم لخوض المباراة.

وكان من المفترض أن يلعب الثنائي مباراة الجولة الثالثة في المجموعة الأولى من دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي مساء الإثنين في فلسطين، وتحديدًا على ملعب فيصل الحسيني في رام الله.

هل يقود توتي ودي روسي روما الموسم القادم؟

لكن فريق النجمة لم يحضر للعب المباراة لوجود قرار من الحكومة اللبنانية بمنع سفر مواطنيها للأراضي المحتلة من إسرائيل، وقد أحال الاتحاد الآسيوي القضية للجان المختصة لاتخاذ القرار المناسب.

يُذكر أن الجيش السوري يتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه الوحدات الأردني بـ6، وسيرتفع رصيد هلال القدس إلى 4 نقاط حال احتساب نتيجة المباراة لصالحهم، فيما يتذيل النجمة الترتيب دون رصيد من النقاط.

MY NAME IS Mesut Özil

قريبًا بجميع دور العرض 😂



( 📸 : @Arsenal ) pic.twitter.com/nda38dhVIo