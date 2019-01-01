هل يقود توتي ودي روسي روما الموسم القادم؟

فكرة تلوح في الأفق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

انفصل روما عن مديره الرياضي مونتشي، ويدور الحديث حاليًا عن عودة النادي للصبغة الإيطالية خاصة بعد تعيين جويدو فينجا في منصب المدير التنفيذي.

صحيفة كورييري ديلو سبورت كشفت عن طلب فرانشيسكو توتي تولي منصب المدير الرياضي للنادي، إذ كان قد عمل مع مونتشي بعد اعتزاله اللعب بنهاية موسم 2016-2017.

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وأضافت الصحيفة أن اللاعب الأسطوري يرغب لتولي دانييلي دي روسي مهمة تدريب الفريق خلفًا للمدرب المؤقت كلاوديو رانييري والذي خلف أوزيبيو دي فرانشيسكو الشهر الماضي.

ويعيش دي روسي عامه الـ35 وسينتهي عقده مع روما في يونيو القادم، ومن المتوقع أن يُعلن اعتزاله اللعب بنهاية الموسم، ويرغب توتي بمنحه فرصة تدريب الفريق فورًا خاصة أنه يراه يمتلك القدرات اللازمة لهذا، فهو ابن النادي وأحد لاعبيه الكبار وتُوج كذلك مع منتخب إيطاليا بكأس العالم 2006.