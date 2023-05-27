هلالي سبقه بهذا التصرف .. "ما فعله محكم النصر في قضية كنو ليس غريبًا"

محكم الهلال سبق نظيره النصراوي وأيد موقف العالمي

هاجم بعض من جماهير نادي النصر المحكم الذي شارك في القضية التي طالب فيها العالمي، الحصول على نقطتين من رصيد الهلال، بعد مشاركة محمد كنو في ديربي الرياض بالدور الأول.

وقرر مركز التحكيم الرياضي، بعدم أحقية نادي النصر في الحصول على النقاط، بسبب نظامية مشاركة محمد كنو رفقة فريقه الهلال خلال ديربي الرياض.

ونشر الإعلامي الرياضي محمد الغامدي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يؤكد فيها على أن محكم الهلال سبق نظيره النصراوي، في قضية محمد كنو لاعب وسط الزعيم.

وجاء نص تغريدة الغامدي كالآتي: "للعلم فقط، ليس بالضرورة أن محكم النصر يفترض عليه التصويت للنصر أو غيره من المحكمين، محكم الهلال في قضية محمد إبراهيم كنو أيد احتجاج النصر".

وبعدما قرر مركز التحكيم الرياضي عدم منح النصر نقاط الهلال كاملة، ظل الفارق بينه وبين الاتحاد المتصدر 3 نقاط.