"هكذا نختار صفقات النصر" .. جويدو يطمئن المهيدب بغلق باب الصراعات وحقيقة ضم تشيزني!

التنفيذي يرد على أنباء الصراع مع رئيس النصر.. ويكشف آلية اختيار الصفقات الجديدة

وجه الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي بنادي النصر، رسالة مطمئنة إلى إبراهيم المهيدب، الرئيس الجديد للمؤسسة غير الربحية، بعد رسائل القلق من قِبل الإعلاميين خلال الفترة الماضية، باحتمالية وجود صراع بين الطرفين، حول صفقات النادي في الميركاتو الصيفي.

وأثارت صفقة الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، نجم يوفنتوس الإيطالي، حالة من الجدل، بعد تداول أنباء حول النصر قد يصبح مضطرًا لإعلان الصفقة بشكل رسمي، بداعي توقيع اتفاقية ملزمة بمبلغ 18 مليون يورو، بتدخل من الإيطالي جويدو، رغم رفض المدير الرياضي الإسباني فيرناندو هييرو، للتعاقد مع اللاعب الذي شارك برفقة منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، قبل أن يغادر مبكرًا.

وأفادت صحيفة "الرياضية" أن المهيدب عقد اجتماعًا بالرئيس التنفيذي، الأربعاء، حيث أكد فينجا أنه لم يوقع مع تشيزني، كما أخبر رئيس النصر، بأن الصفقات المُقبلة سيتم حسمها بالتصويت، من خلال اللجنة الفنية المُكونة من المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، وجويدو، وفيرناندو هييرو، ولن يتم قبول أي صفقة، إلا بموافقة اثنين من أعضاء اللجنة الفنية، وإن لم يصل إلى النصاب الكافي، سيتم تجاهل الصفقة.

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وتوصل الطرفان لاتفاق على اختيار منيف الحربي، مديرًا لإدارة العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي، وسيتم تقديم العرض الوظيفي له خلال أيام، فيما تناقشا حول الأمور المالية والإدارية التي تجرى داخل أسوار النادي.

واعتمدت وزارة الرياضة، مجلس الإدارة الجديد برئاسة إبراهيم المهيدب، بعد ترشيحه بالتزكية خلال انتخابات الجمعية العمومية، فيما شهد النصر، استقالة أحمد المديد من منصب مدير تقنية المعلومات، وسينظم النادي حفلًا لتوديعه مساء اليوم.

وفي سياق متصل، أوضح الإعلامي رودي جاليتي، أن النصر أغلق ملف التعاقد مع تشيزني، ويصرّ على التعاقد مع الحارس البرازيلي أليسون بيكر، رغم إصرار الأخير على البقاء في صفوف ليفربول.

ويستعد النصر للموسم الرياضي الجديد (2024-2025)، الذي يشهد مشاركة الأصفر في مسابقات دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة.