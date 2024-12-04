"هكذا تفعلونها" .. لامين يامال يعطي عشاق "فيفا" سر "الأسيست" العالمي أمام مايوركا

التمريرة الحاسمة التي أثارت إعجاب الجميع

أثار لامين يامال نجم برشلونة إعجاب الجميع بأدائه الممتاز خلال مواجهة ريال مايوركا مساء أمس في الدوري الإسباني، خاصة بتمريرته الحاسمة الساحرة التي أنتجت الهدف الثالث وسجله رافينيا.

البارسا استعاد نغمة الانتصارات بفوزه الساحق على مايوركا 5-1 مساء أمس، مما عزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الذي تنقصه مباراتين.

وساهم يامال بقوة في الفوز الكبير، حيث حصل على ركلة جزاء أسفرت عن الهدف الثاني وصنع الثالث بتمريرة رائعة بخارج وجه قدمه، وبعد المباراة أرشد جمهوره لكيفية أداء نفس التمريرة في لعبة فيفا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النجم الإسباني قال لقناة "Esport3" "أعتقد أن الزر المسؤول عن تنفيذ تلك التمريرة في لعبة فيفا هو L2، هو شيء أستطيع فعله بشكل جيد جدًا، شيء عادة ما أفعله وسأواصل فعله".

أضاف حول العلاقة مع رافينيا "أنا سعيد حقًا لأجله، لدينا تفاهم ممتاز. هو يعلم أنني سأحاول التمرير دومًا بتلك الطريقة كلما أكون متواجدًا في تلك المنطقة من الملعب".