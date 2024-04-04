"هكذا تعاملت مع التمرد" .. كحيلان يكشف عن أفضل قراراته داخل النصر

كحيلان يتحدث عن كيفية تعامله مع أكبر أزمات العالمي

كشف الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السابق، عن أفضل القرارات التي اتخذها خلال فترة رئاسته للعالمي، متحدثًا عن الفارق بين الإعلامين الهلالي والنصراوي.

وشدد رئيس النصر السابق خلال تصريحاته لبوكاست "فنجان ثمانية" على أنه لم يتدخل أبدًا في تشكيل الفريق أثناء فترة وجوده، ولكنه كان يقول رأيه للمدرب قبل المباراة بيوم.

وتحدث الأمير فيصل عن الفارق بين الإعلامين الهلالي والنصراوي، حيث قال: "جميع الأندية بها صراعات داخلية، ولكن الإعلام الهلال يتواجد حول الإدارة دائمًا، وأي شيء يضر ناديهم يعرفون أنه يجب عدم التحدث عنه".

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وأردف: "ولكن في الإعلام النصراوي حاولت الجلوس معهم للتحدث معهم، ولكن يفتقدون ما يقوم به الإعلام الهلالي".

وكشف رئيس النصر السابق عن واقعة تمرد اللاعبين الأجانب، حيث قال: "قبل مباراة مصيرية للنصر تمرد 3 لاعبين أجانب، ورفضوا حضور التدريبات، وحضروا يوم المباراة في معسكر الفريق، ولكنني رفضت حضورهم حتى الاعتذار، ولم يعتذر سوى إلتون ليستمر مع الفريق، بينما الثنائي الآخر حصلوا على مستحقاتهم ورحلوا".

واختتم كحيلان تصريحاته قائلًا: "قراري كان صائبًا، لأننا فزنا أمام الهلال وبعدها حققنا 13 انتصارًا متتاليًا، وتوجنا بلقب الدوري".