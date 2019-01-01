هزاع بن زايد يُكلف الدرمكي بتسيير أمور شركة العين لكرة القدم

تغيير في إدارة العين لكرة القدم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصدر الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان النائب الأول لرئيس نادي العين ونائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي قرارًا بتكليف مطر راشد محمد الدرمكي بتسيير شؤون شركة العين لكرة القدم والإشراف عليها.

ووجه الشيخ هزاع بن زايد الشكر لمجلس إدارة شركة العين لكرة القدم السابق بقيادة غانم الهاجري، وأعلن نهاية تكليفه بتلك المهمة.

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وثمن سمو الشيخ جهود مجلس الإدارة خلال السنوات الثلاثة الماضية والتي أسفرت عن إنجازات محلية وقارية وعالمية للنادي الإماراتي.

وأكد الشيخ هزاع بن زايد منح الدكتور مطر الدرمكي كافة الصلاحيات المطلوبة للإدارة لتحقيق أهداف الشركة، وتمتعه بصلاحيات رئيس مجلس إدارة الشركة حسب النظام الأساسي للنادي.

يُذكر أن العين حظي بموسم صعب خلال 2018-2019، إذ خرج من دوري أبطال آسيا وأنهى الموسم في دوري الخليج العربي في المركز الرابع.