هروب من جدة وإصابة بكورونا .. حسم الجدل حول شائعات كريم بنزيما والاتحاد

الجدل يتواصل حول مستقبل كريم بنزيما مع الاتحاد..

SHAHID

تتكاثر الشائعات حول مستقبل الفرنسي كريم بنزيما مع نادي الاتحاد السعودي، وسط أحاديث عن عدم سعادة نجم ريال مدريد السابق مع "العميد" ورغبته في الرحيل.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن



الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويغيب بنزيما في الآونة الأخيرة عن مباريات الاتحاد بسبب تعرضه لإصابة عضلية، لتخرج شائعات إضافية عن إصابة بفيروس كورونا.

الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد" الذي يذاع عبر قناة "MBC Action" قرر إيضاح كافة الحقائق فيما يتعلق بمستقبل بنزيما مع الاتحاد.

وقال الفراج عبر برنامجه: "كريم بنزيما اشترى بيته الجديد في جدة وانتهى من الديكورات الخاصة به، وهو موجود حاليًا في نادي الاتحاد بالعيادة الطبية للعلاج من إصابته، والجهاز الفني ينتظر الضوء الأخضر لمشاركته في ديربي جدة أمام الأهلي على ملعب الجوهرة".

ليرد ضيوف البرنامج، وفي مقدمتهم محمد نور، نجم نادي الاتحاد السابق، على شائعات رحيل النجم الفرنسي، حيث قال: "كريم بنزيما مستمر مع الاتحاد، وما ظهر من أخبار مجرد شائعات".

كما نفى الإعلامي الرياضي عبد الله الدوسري، شائعات مغادرة النجم الفرنسي، موضحا عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "بنزيما مهاجم الاتحاد يتواجد رفقة عائلته في مدينة جدة وعدم صحة الأخبار المتداولة عن مغادرته إلى بلده فرنسا وعدم إكمال عقده مع النادي".

وشارك بنزيما في 6 مباريات مع الاتحاد خلال منافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي، وتمكن من تسجيل 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

وتأكد غياب اللاعب الفرنسي عن مواجهة فريقه أمام سباهان الإيراني، في المباراة التي ستقام، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن



وبعدها يستعد الاتحاد لمواجهة الديربي أمام الأهلي، يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة"، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن، وهي المباراة التي يأمل نونو سانتو مدرب "العميد" في الاعتماد على بنزيما خلالها.

SHAHID