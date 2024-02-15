هرب من جحيم باريس.. أمريكا تعيد ابتسامة ميسي وزوجته والسر في مطعمه المفضل!

ليو أصبح أهم النجوم الجاذبة للأضواء في فلوريدا

وجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، ضالته في حياة مستقرة هادئة مع السنوات الأخيرة لمسيرته الكروية.

وكان ميسي قد رحل عن عاصمة النور باريس في صيف 2023، بعد موسمين قضاهما في سان جيرمان، لكنه لم يكن مرتاحًا في حديقة الأمراء وهو ما كشفه زميله السابق نيمار، الذي وصف سنواته السابقة بـ"الجحيم".

وكشف تقرير نشرته صحيفة "ذي أثليتك"، أن ميسي أصبح أهم النجوم الجاذبة للأضواء في الولايات المتحدة، حيث تتم متابعة كل تحركاته عن كثب أكثر من أي وقت مضى، خصوصًا أنه يشعر بالاستقرار في ولاية فلوريدا إلى جانب زوجته وأطفاله الثلاثة.

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وأوضحت الصحيفة أن ميسي كان يتردد على أحد المطاعم في ميامي لفترة طويلة، وقد أخبر المالك جيري سيا، الصحيفة عن سبب استعادة الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات ابتسامته، قائلًا: "ليو دائمًا رائع. لقد جاءت عائلته إلى مطعمنا قبل 12 عامًا. ويبدو الآن مرتاحًا جدًا، ويبتسم دائمًا".

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وأضاف: "ميسي شخص رائع. لقد كان يقاتل من أجل الفوز بكوبا أمريكا وكأس العالم. كان لدى ليو الكثير من الضغط بداخله طوال هذه السنوات. والآن هو في ميامي ويعيش حياة سعيدة".

وتابع مالك المطعم: "ميسي يحب الصيف، كنت أتحدث مع أنتونيلا، وهم جدد هنا، وسبب سعادتهم هنا هو قربهم من الأرجنتين والطقس الصيفي في ميامي الذي يشبه بلادهم".