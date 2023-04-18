هذه قيمة تقنية الفيديو .. حكم ريال مدريد ويوفنتوس لم ينقذ كريستيانو رونالدو هذه المرة!

أحمد رفعت
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لقطة كادت أن تتكرر في مباراة ديربي الرياض بين رونالدو وأوليفر

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لم ينجح الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر في تكرار سيناريو دوري أبطال أوروبا عام 2018، في مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر 2023 في دوري روشن للمحترفين، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو!

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في دوري أبطال أوروبا عام 2018، كان ريال مدريد الإسباني الذي كان يلعب له كريستيانو رونالدو، يخوض مباراة دور الربع نهائي أمام يوفنتوس الإيطالي، وفاز الفريق الملكي بثلاثية دون رد في الذهاب.

وخلال لقاء العودة نجح يوفنتوس في تسجيل 3 أهداف أمام ريال مدريد، ليعود في النتيجة، وقبل نهاية اللقاء احتسب الحكم أوليفر ركلة جزاء في الوقت القاتل، نجح من خلالها رونالدو أن يسجل هدفًا، صعد به الفريق الإسباني إلى نصف النهائي، في ظل غياب تقنية الـ"VAR".

والآن في مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر، كرر مايكل أوليفر نفس الأمر مع رونالدو، بالجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

ولكن وجد أوليفر أمامه تقنية حكم الفيديو "VAR"، التي منعته من احتساب ركلة الجزاء لرونالدو، ليخسر النصر بهدفين دون رد!

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