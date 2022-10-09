هذه المرة بسبب الأهلي .. حملة شرسة ضد وليد الفراج

يتصدر وسم " #تبليك_وليد_الهراج_مطلب_ضروري" موقع "تويتر" خلال الساعات الحالية

وضع الإعلامي الرياضي وليد الفراج نفسه أمام مدافع الجماهير الأهلاوية، بعد تجاهله لتاريخ ناديهم الكبير، واكتفائه بتنصيب الاتحاد كبيرًا لجدة.

خلافات الفراج مع الجماهير لا تهدأ، إذ كانت تلاسناته مع جماهير النصر هي المسيطرة في الموسم الماضي، وربما هي الحاضرة في كل موسم.

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد واستمتع بإثارة ونجوم دوري روشن السعودي

Shahid Shahid

لكن في الموسم الجاري، كانت أكبر مشكلاته حتى الآن مع الجمهور السعودي بشكل عام، بعد اتهاماته بعدم الوطنية، لاستضافته أحد المحليين صاحب الخلفية السياسية.

أيام قليلة فقط هدأت بها موجهة الغضب تجاه الفراج، حتى عادت من جديد بالأمس، بسبب تغريداته عن نادي الاتحاد، التي أغضبت جمهور الأهلي.

ما هو سبب الهجوم على الفراج من قبل جمهور الأهلي؟

تغريدة كتبها مقدم برنامج "أكشن مع وليد" حول سيطرة الاتحاد على مدينة جدة حال تحقيقه لقب دوري روشن السعودي الموسم الجاري، ساخرًا من تعادل الراقي مع جدة قبل يومين بهدف لكل منهما، كانت وراء الحملة الشرسة ضده.

الفراج كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لو حقق الاتحاد الدوري واستمرت مدرجاته مزدحمه فأنه سيسيطر تماما على مدينة جدة اجتماعيا وسيكون العلامه الابرز في غرب المملكة بدون منافس على المستوى الشعبي وسينعكس هذا على حجم وقيمه عقوده التسويقية لأنه سيكون النادي السعودي الوحيد الذي يميل له 90٪ من سكان مدينته".

وأضاف: "دوما شجع نادي كبير في تاريخه وبطولاته ومدرجاته ، مثل هذة الاندية تكفيك عن مقاسات 1+1 .. هناك مشجعين يحتاجون تشجيع 3+1 حتى يشعرون بنفس وزن منافسيهم".

الأرقام في هذه التغريدة تشير لتعادل الأهلي مع جدة بنتيجة 1-1 ضمن الجولة السادسة من دوري يلو، أما 3-1 فهي نتيجة فوز الاتحاد أمام الفتح، ضمن الجولة السادسة أيضًا، لكن بدوري روشن.

وعلى خلفية هذه التغريدة، تصدر وسم " #تبليك_وليد_الهراج_مطلب_ضروري" موقع "تويتر"، حمل تغريدات عديدة لمشجعي مختلف الأندية، الذين أعادوا نشر فيديوهات قديمة للفراج، لتصفية الحسابات معه.

يذكر أن العميد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 14 نقطة مبتعدًا عن الصدارة بفارق أربع نقاط، فيما يحتل الراقي المركز السابع في دوري يلو برصيد تسع نقاط، مبتعدًا عن الصدارة بفارق ست نقاط.

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد واستمتع بإثارة ونجوم دوري روشن السعودي